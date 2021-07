Alessandra Rampolla ha sabido ganarse un lugar en la farándula argentina como la sexóloga más famosa y consultada. Es que fue una de las primeras personas en el país que hablaba libremente y sin pelos en la lengua de temas que fueron tabú por mucho tiempo.

//Mirá también: Alessandra Rampolla compartió un recuerdo y está irreconocible

La sexóloga Alessandra Rampolla Instagram

Así fue como llegó a ganarse muchos fanáticos, quienes la siguen en las redes. Sin embargo, cuando saltó a la fama, hace más de 15 años, Alessandra se veía completamente diferente.

Es por eso que la puertorriqueña compartió una imagen de 2006 en comparación con una reciente, durante la grabación del programa “El Club de las Divorciadas”. “¿Me recuerdan así?”, escribió la especialista que bajó más de 50 kilos después de hacer una dieta estricta y someterse a un bypass gástrico.

Alessandra se ve irreconocible Foto: Instagram @/alessarampolla

“Hubo un tiempo en que seguía regímenes alimenticios sin mucha suerte. Bajaba 20 kilos, pero luego recuperaba 25 y así. Entonces tomé la decisión de hacerme una cirugía”, reveló en una entrevista que le hicieron un tiempo atrás.

¿Por qué se fue de “El Club de las Divorciadas”?

Alessandra dejó el programa conducido por Laurita Fernández y los rumores de mala onda entre las compañeras no tardaron en llegar. Por eso, debió salir a aclarar la verdadera razón de su partida, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

La sexóloga aclaró que se lleva bien con la conductora del ciclo (Captura de pantalla). Captura de pantalla

“Es un honor que Endemol Australia y NINE TV hayan considerado mi experiencia en el área de sexología para unirme a este gran equipo en busca de la pareja ideal. Yo como profesional siempre utilicé los medios de comunicación para educar de manera masiva. Si hay un sentimiento o una emoción fuerte, llama la atención porque son cosas que nos pasan a todos”, dijo emocionada por su incorporación al reality Married at First Sight.

//Mirá también: Alessandra Rampolla se tomó una selfie en la playa con la intención de dar “mucho amor”

Sobre su supuesta mala relación con Laurita aclaró: “Se divulgan muchas cosas que nada que ver, yo con Laurita me llevo muy bien. La fecha de partida ya estaba pautada desde el principio, con eso nunca hubo ninguna duda”.