Alessandra Rampolla compartió un llamativo video y sorprendió con su extrema delgadez

Alessandra Rampolla fue una de las primeras personas que se animó a hablar sobre la sexología frente a las cámaras de televisión, y aunque sorprendió a un gran número de personas, también logró conseguir una gran audiencia; y fueron ellos quienes notaron el cambio drástico que hubo en su cuerpo desde sus días de conductora hasta la actualidad, pero lejos de celebrar su delgadez, se alarmaron por su salud.

La sexologa más popular se alejó el plano mediático argentino pero sigue siendo muy aclamada en su país.

Y es que si bien en 2008 la sexóloga se sometió a un bypass gástrico para adelgazar. En palabras de la propia conductora esta decisión nació a raíz de cuidar su salud y querer verse mejor, aunque no era su prioridad ni tampoco era por algo estético. Sin embargo, Alessandra logró bajar más de 50kg.

Durante una entrevista que le hicieron en 2019 para saber cómo se mantenía después de la intervención quirúrgica, habiendo pasado 11 años, Alessandra contó que no llevaba “adelante ninguna dieta en particular, solo intento comer sano y controlar las porciones. Hago gimnasia, pero sin matarme. Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces”, y aunque hoy en día sus seguidores consideran que implementa la misma estrategia, también creen que está yendo al extremo con su delgadez.

Alessandra Rampolla antes del bypass gástrico. Foto: web

Cómo luce Alessandra Rampolla actualmente

A casi 16 años de la colocación del bypass gástrico, Alessandra Rampolla mantiene en vela a sus seguidores en redes que se encuentran preocupados por su salud, y es que la intervención quirúrgica del 2008 no fue la única. En 2023, la sexóloga volvió a someterse a ella bajo el fundamento de que era para “cerrar un ciclo en la vida”.

Alessandra Rampolla después del bypass gástrico. Foto: web

Y aunque las alarmas por su estado de salud siguen vigentes entre sus fanáticos, Alessandra se siente feliz y en su mejor momento: “Quería contarles que hoy, viernes 11 de agosto, es un día increíblemente especial, estoy en celebración profunda, eufórica, me desperté super contenta con una sensación como de satisfacción muy grande. Hoy se cumplen 15 años de mi bypass”, escribió Rampolla el año pasado.