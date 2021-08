Además del escándalo por la fiesta realizada en Olivos el año pasado, otro asunto envuelve a la pareja conformada por el presidente Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Sucede que, a partir de algunas imágenes subidas a redes sociales, comenzó a especularse con la posibilidad de que la esposa del mandatario estuviera embarazada.

Hasta el momento, ninguno de los dos se había referido al tema pero, este viernes, en medio de una entrevista que Fernández brindó a Radio 10, el tema surgió y si bien no lo confirmó, no se esforzó por desmentirlo.

El periodista Pablo Duggan logró meterlo en ese terreno al comentarle que, al haber sido padre recientemente, no estaba durmiendo. “La pregunta es, si quiere la contesta, sino, no: ¿Usted está preparado?”, inquirió el entrevistador.

Fabiola Yañez (Instagram)

“Mirá, para no dormir estoy preparado, porque hace dos años que no duermo, te aclaro, si es esa la pregunta. (...) No hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma”, respondió Fernández.

Duggan insistió: “¿Pero va a haber novedades por ahí?”, y el presidente continuó evadiendo la situación: “No sabemos, esperemos, esperemos”. Luego, felicitó al periodista por su paternidad y este se apuró a comentar: “Espero felicitarte a vos también”. Fernández, entonces, decidió cerrar el tema: “Bueno, gracias”.

De dónde surge el rumor

Hace algunas semanas, durante su visita a Puerto Iguazú, Yañez fue fotografiada tocándose la panza con ambas manos, y fue ella misma quien luego la compartió.

Asimismo, desde las redes sociales del presidente fue posteada una imagen grupal en la que aparece Alberto Fernández junto ministros y al gobernador de Misiones, y allí también se ve a la Primera Dama haciendo ese gesto.

Recientemente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como es de esperarse, mostró total hermetismo al respecto: “No lo sé, no me meto en la vida privada del presidente, ni de la primera dama”, dijo al ser consultado sobre los rumores.

“Tengo una relación privada con ellos y quiero seguir siendo amigo de ambos”, agregó en la oportunidad, y aseguró “no haberle preguntado” a Fernádez acerca de eso.