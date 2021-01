El presidente Alberto Fernández deberá decidir si extiende el régimen de emergencia que prevé la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización en el caso de las cesantías sin causa.

Lo cierto es que en el Gobierno aún no tienen una posición definida, debido a que algunos piensan que la pandemia no terminó y temen que haya una ola de despidos. No obstante, desde el ministerio de Trabajo creen que si se elimina la norma no provocará despidos masivos, ya que -según sus indicadores- en la industria de la construcción como de manufactura hay intención de hacer crecer los planteles.

Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación. (DYN)

Pero lo que preocupa son los sectores de servicios (hoteles y gastronomía), donde la recuperación no llega rápidamente. En ese sentido, desde la cartera liderada por Claudio Moroni piensan que si se termina esa prohibición puede actuar como incentivo a la creación de trabajo. Pero las dudas no giran solo en torno al Gobierno sino que en la CGT tienen la misma inquietud ante la situación sanitaria por el Covid-19.

A su vez, los industriales están convencidos en que esta medida excepcional tiene que terminar. Daniel Funes de Rioja, vice la UIA, lo calificó como el triple cepo: “No hay manera de garantizar la continuidad productiva si se extiende ese triple cepo”.

Además, algunos ministros sostienen que si ya se eliminó la ayuda para pagar sueldos (ATP), correspondería terminar con esas prohibiciones. Por su parte, apuestan a que las paritarias sean negociaciones prudentes y casi sin conflictos como en 2020.