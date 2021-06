Alberto Fernández asistió este miércoles al XLVIII Congreso Nacional Bancario, y no solo destacó el importante aumento del 45% que logró el gremio La Bancaria. Además, el presidente se manifestó a favor de promover negociaciones paritarias tendientes a ganarle a la inflación.

De esta manera, el presidente Fernández se pronunció por primera vez en público a favor de un aumento salarial por encima de la pauta inflacionaria del 29% que el ministro de Economía, Martín Guzmán, fijó en el Presupuesto para este año.

“Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase respecto de la inflación y le gane, porque ya se retrasaron muchos años”, expresó el mandatario, a lo que agregó: “Y por lo tanto, que podamos ir corrigiendo, dentro de todas las dificultades que tenemos, esa realidad a mi me da una enorme tranquilidad”.

Aumento de 45% para los bancarios

En la víspera, la Asociación Bancaria y las cuatro cámaras del sector acordaron en el Ministerio de Trabajo que se adicione una mejora del 43 por ciento a la actualización del 2,1 por ciento operada en enero, sobre los haberes de 2020 y a su “base resultante” .

Dicho aumento salarial permitirá superar en más del 45 por ciento la recomposición de los haberes este año, según señalaron fuentes gremiales, las cuales agregaron que los trabajadores percibirán antes del 6 de noviembre, Día del Bancario, un mínimo de 100 mil pesos en concepto del histórico bono por ese día no laborable, y que el acuerdo será revisado el 15 de diciembre.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.