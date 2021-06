Tras los anuncios realizados por el Gobierno de Alberto Fernández sobre el Plan Ganadero, con el objetivo de “bajar los precios” de la carne, desde la Sociedad Rural Argentina advirtieron que no descartan tomar medidas de fuerza en rechazo a las medidas.

El Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo: “No descarto que haya más medidas de fuerza, toda esta situación de cierre de exportaciones y hoy apertura parcial de exportaciones genera en todos mucho enojo”.

El considerado cepo light podrá prorrogarse hasta el 31 de diciembre con el objetivo de bajar los precios. El mismo suspende la exportación de cortes como asado, vacío y matambre, entre otros.

“No nos gusta esa manera de actuar, no estamos de acuerdo a que nos lleven a una situación donde los platos rotos los pagan los productores, así que no descartamos ninguna medida, estamos con nuestros asociados y con toda la cadena de la producción para ver como seguir“, indicó Pino.

En este marco, el titular en dialogo con El Destape Radio remarcó que el Plan Ganadero fue un simple anuncio del Ejecutivo y que no fue un producto de un acuerdo obtenido con todas las entidades del sector.

Por su parte, productores autoconvocados anunciaron la realización de una movilización con epicentro en la localidad bonaerense de San Nicolás para el 9 de Julio. El campo viene de realizar una medida de fuerza que paralizó el ingreso de hacienda en el mercado de Liniers, luego de la suspensión de las exportaciones dispuesta por la Rosada.

Carlos Achetoni, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, insistió en que los productores no son quienes forman los precios en las góndolas y puntualizó que la expectativa de la Mesa de Enlace “era más amplia y queríamos que se liberara el cien por ciento de las exportaciones”.

“El gobierno solamente habló con el sector exportador y tomó decisiones que solo enviaron al productor”, afirmó durante una entrevista donde manifestó su disconformidad con el anuncio.

Plan Ganadero

Este miércoles, el Gobierno oficializó el decreto que establece la suspensión de las exportaciones de reses enteras, medias reses, cuarto delantero con hueso, incluso incompleto, cuarto delantero con hueso, incluso incompleto, trasero cuarto con hueso, incluso incompleto y medias reses incompletas con hueso.

Entre las medidas se establece que las mercaderías no alcanzadas por la suspensión y que están comprendidas en las partidas arancelarias del Mercosur, “correspondientes a carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada ya carne de animales de la especie bovina congelada, podrán exportarse hasta alcanzar un cupo mensual que no podrá superar el 50% del promedio mensual del total de las toneladas exportadas de productos cárnicos por el período julio / diciembre del año 2020“.

La norma regirá hasta el 31 de agosto de 2021, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2021, “tomando en consideración las variaciones en los precios, la producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno”.