Tras varios meses de trabajo, la China Suárez presentó un adelanto de su nueva línea de ropa deportiva. Sin embargo, no todo fue felicidad y las denuncias de plagio comenzaron a llegar.

//Mirá también: La China Suárez transita el Covid-19 “con dolor de cabeza y un poco agitada”

La diseñadora y experta en moda Andy Faerman, fue quien hizo eco de la denuncia e hizo un paralelo entre el diseño de hombreras en los tops y líneas cruzadas en las calzas que presentó la pareja de Benjamín Vicuña y la de una diseñadora venezolana.

“Esto es una vergüenza, esta colección es una copia literal de la marca latinoamericana Portdebras. Portdebras es una diseñadora talentosa venezolana que se viene rompiendo trabajando para estar donde está hoy. Un papelón la copia literal”, expresó.

La diseñadora la acusó por sus redes.

La denuncia continuó: “No voy a ser la policía de la copia, yo sé que hasta Zara copia. Y que todo se parece con todo. Pero cuando veo estas cosas, cuando agarran una marca con un ADN, un producto tan único, y lo plagian, me parece patético. ¿Te gusta el talento de otros? Contratalo, pagale”.

Captura de Instagram

//Mirá también: La China Suárez sorprendió bailando en minishort y patines

“No me importa quién está plagiando, sea famoso o no. No es personal, no me interesa la vida de nadie de la farándula. Solo que me calenté. Están tan desprotegidas las marcas ante estas cosas que solo tenemos estos espacios en las redes sociales para darles nuestro apoyo”, concluyó sobre la supuesta copia que realizó la China Suárez.

Captura de Instagram

No es la primera vez que acusan a la China Suárez de copiar. Las fotos de una campaña publicitaria de muebles que realizó la actriz fue comparada con la realizada por Pampita.