Cande Tinelli fue acusada por no cumplir con un acuerdo por canje a través de las redes sociales. La influencer no lo dudó y salió a defenderse con una llamativa explicación.

Hace un tiempo atrás, la hija de Marcelo Tinelli habría recibido mercadería de una emprendedora con el acuerdo de subir fotos y publicitarla en su cuenta de Instagram, donde tiene 4,3 millones de seguidores. Pero no habría cumplido con lo pactado.

En Twitter aparecieron capturas de algunos de los chats que la emprendedora habría mantenido con la mediática.

“Hola, Cande Tinelli, tanto que hablás de empatía... ¿No te rompe ni un poco el corazón que una mina te diga que no vende nada hace un mes después de invertir mucha guita en vos? Le clavás el visto sucesivamente”, escribió el usuario de Twitter que compartió los supuestos chats.

Según trascendió, a la hija de Tinelli le habrían mandado “pijamas, pantuflas y tazas”.

En las capturas que se viralizaron se ve una conversación que parece haber sido a través de mensajes privados de Instagram. Y en las mismas se lee a la emprendedora acordar un canje con la mediática.

Hasta el momento iba bien. Pero al parecer, una vez enviada la mercadería a la casa de la influencer la comunicación se cortó.

La dueña de la marca le dijo que estaba angustiada porque había comprado mucha mercadería pensando que iba a “explotar” su Instagram con su mención, pero que al no haber tenido ningún tipo de publicidad no vendió nada.

Frente a las acusaciones, Candelaria subió una serie de videos en su cuenta de Instagram para descargarse. “Quiero aclarar una cosa para varias personas que dicen cosas que no son, (quiero) que entiendan que yo estoy en un momento en el que no puedo ayudar a nadie por más que me supliquen que los ayude en emprendimientos”, explicó.

La mamá de Candelaria está internada desde hace tres meses en el Sanatorio Otamendi, tras recibir un trasplante de hígado.

“No me pidan que dé ayuda si no me puedo ayudar a mí misma. Con una mano en el corazón, para toda esa gente que tira mala leche, nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Así que no me voy a enganchar. Les mando un beso”, concluyó.