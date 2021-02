Los casos de Covid-19 no cesan. Esta vez, se trata de Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial y con quien convive desde hace dos años, que dio positivo en coronavirus. Mientras tanto, el conductor televisivo permanece aislado pero, por el momento, no se contagió y tampoco presenta síntomas.

Así lo confirmó Pereiro en “Mañanas Públicas” (TV Pública), espacio al que se había unido, este martes: “Soy Covid positivo. Me enteré porque mi hija me hizo oler un perfume de casualidad y noté que no tenía olfato. Automáticamente me aislé en mi casa. Me hisopé y me dio positivo”.

Además, contó a Clarín que tiene “dolor muscular” y cansancio” pero que, aún así, su estado general es bueno.

“Me están mimando un montón. Mis hijas se asoman y me saludan; Jorge lo mismo. Me están cuidando mucho. No tengo ni idea de cómo me lo pude haber contagiado porque fui muy cuidadosa: supermercado por internet, barbijo y solo salí para ir a trabajar con las medidas y protocolos correspondientes”, apuntó.

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron en 2019.

Y agregó: “Todos sabemos que cuando salimos a trabajar es una posibilidad. Pero, bueno, acá estamos, cuidándonos. Les quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo y cariño. Uno está como más sensible y se agradece mucho”.

Por su parte, Rial, que es paciente de riesgo por tener afecciones cardíacas, se encuentra “perfecto”. “Por suerte no tiene ningún síntoma”, contó Pereiro.

Luego de dar positivo en Covid-19, la nutricionista señaló cuál fue su principal preocupación: “Uno se siente pésimo porque empezás a pensar a quién pudiste haber contagiado, a quién no, si te cuidaste o si tuviste algún descuido. Eso es algo que te quita el sueño. Me alegro que estén todos bien”.

A su vez, el conductor explicó que su esposa se encuentra aislada desde el primer momento y que solo se trata de una pérdida de gusto y olfato. Con respecto al resto de la familia, sostuvo que dieron negativo y que están todos bien.