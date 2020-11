Romina Pereiro, nutricionista y esposa del mediático Jorge Rial, tuvo que soportar en las redes sociales críticas despiadadas solamente porque su marido es uno de los argentinos que más se exponen a la fama: “Tuve que aprender a que, quizás, no sea lo que la gente realmente tiene ganas de decir”.

El sábado estuvo como invitada de Andy Kusnetzoff en su programa “PH, Podemos Hablar”, y volvió a hablar sobre lo difícil que fue lidiar con la exposición mediática, luego de casarse con Jorge Rial.

Jorge Rial y Romina Pereiro\u002E (Instagram)

Por otro lado, Pereiro confesó como se manejan en la pareja: “Tratamos no meternos en los asuntos del otro, puedo darle mi opinión en un montón de cosas. Estamos en desacuerdo en muchas cosas. Lo que más me molesta es cuando, me han llegado a decir ‘Rial te compró el libro’”.

La esposa del Rial aseguró que, lo que más la lastima es cuando cuestionan sus cualidades y dan por sentado que todo lo ha obtenido por su matrimonio: “Te da bronca porque soy una mujer que estudió, que se esfuerza, que tratás de dar lo mejor que podés”. Sí, me ha abierto puertas, muchísimas, pero yo ya trabajaba de antes. No dependo de él.

También se refirió a los ataques de los usuarios de redes sociales que debe sufrir Jorge por su posición en el progama de televisión: “Hay gente que quizás no termina de entender que lo que hace Jorge es un show”.

Las imágenes que eligió Jorge Rial para celebrar su casamiento