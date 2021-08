Este martes 17 de agosto se cumplen 16 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina, en el recordado amistoso frente a Hungría en Budapest, que terminó 2-1 en favor de los albicelestes de José Pekerman con goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze, pero que a su vez marcó el frustrante primer partido de “La Pulga” con la camiseta nacional.

Ni el más pesimista hubiese imaginado que Messi, quien ya daba sus primeros pasos en el primer equipo del Barcelona, se iría expulsado a los ¡45 segundos! de haber ingresado al campo de juego.

Messi entró a los 18 minutos del segundo tiempo en lugar de Lisandro López luciendo el número 18. Pero la primera vez que quiso encarar, Vilmos Vanczák lo tomó burdamente de la camiseta y el argentino intentó alejarlo con un manotazo que rozó su rostro.

El juez alemán Markus Merk compró la exageración del defensor local y echó a “La Pulga”, que llegaba a ese encuentro como figura del Mundial Sub 20, donde había sido goleador del torneo y de la albiceleste campeona de Francisco “Pancho” Ferraro con seis tantos y dos asistencias.

El 2 de agosto, Pekerman incluyó a Messi entre los convocados para el encuentro de preparación con vistas a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Alemania 2006. Todos esperaban con ansias ese momento porque el pibe prometía y mucho. Por eso fue más grande aún la decepción de no poder verlo en acción ni siquiera un minuto.

“Se ve que ni lo toco. Hoy cualquier manotazo o codazo sin intención es amarilla”, recuerda el astro de PSG hasta el día de hoy, y de hecho en una entrevista con TyC Sports de 2019 fue más allá: “Pensaba ‘entré y me echaron, no me van a llamar nunca más’. Fue terrible”.

Messi recién volvería a ver una tarjeta roja en la Selección Argentina en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019, que quedó en manos albicelestes ante Chile: fue por su pelea con Gary Medel, y ambos terminaron expulsados.

La defensa de Lionel Scaloni a Messi en Hungría - Argentina

Mientras el árbitro de turno se tomaba su tiempo para huir de las protestas antes de amonestar al húngaro Vanczák y echar a Leo, Lionel Scaloni estuvo en primera línea entre quienes pretendían hacer entrar en razón al juez. De todas formas, el extenso reclamo sería en vano.

Estadísticas de Lionel Messi en la Selección Argentina: partidos, goles y más

151 partidos disputados: participó en cuatro Mundiales y seis Copas América.

76 goles: es el máximo artillero histórico de la Selección Argentina. ¿El primero? A Croacia, el 1-3-2006, en la derrota 3-2 por un amistoso en Suiza.

47 asistencias: Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero son los compañeros a los que más pases gol les dio, con nueve a cada uno.

1 título: la Copa América 2021, el primero y que tanto se hizo desear con la Mayor. Ya había ganado la Copa del Mundo Sub-20 en 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

