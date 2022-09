Murió el padre de Benjamín Vicuña: “Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta”

Benjamín Vicuña está viviendo un duro momento personal, su padre falleció, Juan Pablo Vicuña, tras estar internado en las últimas semanas en la Clínica Las Condes.

Vicuña hizo un posteo en su cuenta de Instagram para despedir a su padre: “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor… Veo que viene de familia”.

Benjamín Vicuña despidió a su papá con un desgarrador mensaje. Foto: Instagram.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, escribió el actor.

Cómo fue la internación del padre de Benjamín Vicuña

El actor de 41 años está hace varios días en el Desierto de Atacama, en Chile, filmando la miniserie "Inés del alma mía", pero la internación de urgencia de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot (77), lo sacó de la rutina. El hombre habría sufrido un derrame cerebral, según trascendió.

Sobre la relación con su papá, el actor había contado hace algún tiempo: “Cuando decidí dedicarme a la actuación, mi viejo dejó de hablarme durante dos años, casi ni nos cruzamos. Me cortó todo tipo de ayuda económica. Claro que mamá estaba siempre ahí, infiltrada con su apoyo solapado”, dijo a Gente.

Benjamín y su papá, Juan Pablo

Pero luego con los años, Benjamín volvió a acercarse a su padre, separado de su mamá, Isabel Luco, cuando él tenía cinco años. “Somos dos tipos con sus errores y sus miserias, que no pretenden ser más ni menos que el otro. Tenemos un vínculo nuevo, como de amistad, de cariño y libertad”, describió el actor.