Roberto García Moritán habló de la posibilidad de un beso entre Pampita y Benjamín Vicuña en una película

La separación de Pampita y Benjamín Vicuña marcada por una infidelidad con la China Suárez fue todo un escándalo en 2015. A siete años de aquella bomba mediática, la relación entre la expareja alcanzó muy buenos términos y ambos volvieron a formar pareja. Y todo parecería indicar que el destino los volvería a juntar como protagonistas de una película romántica.

La modelo volvió a postar por el amor y en 2019 se casó con Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Ana. Mientras que el actor chileno se mantuvo en pareja con la ex “Casi Ángeles” durante varios años, tuvieron dos hijos: Magnolia y Amancio, pero se separaron. Ahora él tiene una relación con Eli Sulichin.

Pampita y Roberto García Moritán Foto: Instagram/robergmoritan

En medio de las especulaciones por trabajar juntos, García Mortián reveló si le da celos la posibilidad de que su esposa se reencuentre con su ex. “Estoy muy orgulloso de Pampita como profesional, la apoyo en todo lo que decida y se que lo va a hacer muy bien”, consideró en un móvil con “LAM”.

Pampita y Benjamín Vicuña volverían a unirse en un proyecto laboral. Foto: Instagram.

Pero el movilero fue muy incisivo con sus preguntas y quiso saber qué pasaría si la presentadora debiera besar a Vicuña en las escenas de la futura película. En ese sentido el empresario gastronómico, confesó: “En la comedia romántica todo es muy sutil así que no habría ningún motivo de estar cesolo. Confiamos mucho, imaginate que no podría estar con una mujer así si me diera celos”.

“Confío muchísimo en ella, me transmite toda la seguridad que hace que yo no me dedique un segundo a pensar en esto. Si deciden que la película sea con Pampita y Benjamín es porque piensan que son los mejores actores para hacer el mejor producto”, reflexionó.

Si bien todavía no está confirmada la dupla para el futuro proyecto audiovisual, García Mortián advirtió que las versiones de que Pampita y Vicuña compartan pantalla “es más un tema de los medios”. “Pero todo esto siempre sirve como publicidad, así que ojalá la ayude a que sea un mega éxito, independiendemente de la calidad del arte que va a hacer muy bueno”, remarcó.

“Quizás haga yo algún día alguna comedia romántica con Benjamín, ¿o no? Qué se yo, quién sabe… Benjamín me parece un actorazo así que, seguramente, le agregaría mucho valor”, disparó divertido.