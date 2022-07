Pampita, después de tantas relaciones que se vieron frustradas por diferentes razones pudo encontrar a un hombre con quien compartir los mejores momentos. A mediados de 2019 la modelo conoció a Roberto García Moritán, el legislador porteño, y desde ese momento que no se separaron más.

Cámara infiltrada: fotos de la intimidad de la boda de Pampita y Roberto García Moritán

Meses después, en noviembre de ese mismo año la pareja decidió dar un paso más en su relación y dieron el “Sí” en una espectacular ceremonia. Rápidamente Pampita y Roberto comenzaron a buscar a su primera hija, que nació en julio de 2021 después de varios intentos y hasta tuvieron que recurrir a técnicas de fertilización asistida.

Roberto García Moritán las acompañó hasta tomar el vuelo. Foto: Instagram/robergmoritan

El tierno gesto de Roberto García Moritán con Pampita

Con motivo de su tercer aniversario, el funcionario decidió sorprender a su esposa que se encuentra disfrutando del verano europeo y le envió un regalo. Durante la mañana en Ibiza, empleados del hotel donde se está hospedando Pampita con sus hijos, le tocaron la puerta de su habitación con un romántico regalo.

Pampita recibió flores de su marido.

Con un globo rosa en forma de corazón y un espectacular postre, Roberto celebró el amor que nació hace tres años. A la modelo argentina no le cabía más emoción en el cuerpo y la emoción llegó cuando se percató de que en un pequeño parlante sonaba “Love is in the air”, de John Paul Young, la canción que los identifica como pareja.

Completamente boquiabierta, Pampita decidió grabar todo e incluso la reacción de su pequeña hija Ana, que estaba igual de emocionada que la conductora de televisión. Con un camisón negro, Carolina corrió a mostrarle a la pequeña lo que su padre había mandado. “Nos abrazamos y no nos pudimos separar más. Felices tres años amor”, escribió junto al video la modelo.

El cumpleaños de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, en Ibiza. Foto: Instagram.

Rápidamente la publicación se llenó de likes y comentarios elogiando el lindo gesto que Roberto tuvo con tu esposa a pesar de la distancia. “Desmayada de amor”, “Qué lindo”, “Me derrito con Ana”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos.