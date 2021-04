El covid, este virus que parece que vino para quedarse, con el que tuvimos que aprender a vivir y que a todos les pegó de una manera distinta. Cuando creíamos que iba a ser solo algo de unos meses o subestimábamos la enfermedad, diciendo y repitiendo “es solo una gripe”.

Hoy marcó un antes y un después en la vida de muchas personas, porque además de sacarnos la libertad de andar “sin un barbijo”, la vida social, y otras cosas más de la vida cotidiana, también se llevó en muchos casos algo más preciado que lo material, un ser querido y el tiempo que no se puede recuperar.

En este contexto, una familia oriunda de Morteros que fue diagnosticada con covid pudo superar la enfermedad aun cuando las esperanzas para ellos eran pocas, y en el que solo tenían la fe porque cinco de ellos empeoraron y debieron ser internados en terapia intensiva.

Y en relación con eso, quieren transmitir un mensaje y concientizar a la sociedad. La joven integrante de la familia Daiana Orellana que fue derivada con una neumonía bilateral severa, contó en primera persona para el Canal 50 de Morteros la complicada situación que vivieron y dijo: “Uno realmente tiene que valorar la vida, porque a nosotros nos dieron otra oportunidad”. A veces son estas malas situaciones que te hacen parar, pensar y valorar.

+ VIDEO: testimonio covid. (Instagram @canal50_morteros)

La situación para el resto de la familia era similar, aunque la recuperación fue más lenta. “Mi mamá estuvo 22 días también derivada a Córdoba”, y agregó con voz quebrada: “Yo quería volver, que vuelva mi familia. A mí me dan el alta el 21 y yo me venía y mi mamá todavía quedaba en Córdoba, entonces como que vos no te venías bien, yo necesitaba que mi mamá también volviera, ella fue la última en volver”. “Hay que tener fe porque realmente uno ahora es donde más busca a Dios y te das cuenta de que si esta al lado nuestro”, finalizó la joven con este mensaje, conmovida.