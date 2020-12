Las denominadas fiestas clandestinas se generalizaron en los últimos meses en la región por el contexto de pandemia que impide el funcionamiento de los centros nocturnos, la situación también ya se esta naturalizando dentro del ambiente de jóvenes que participan de estos eventos que se desarrollan sin medidas sanitarias y con nula seguridad ante el peligro de accidentes por el contexto de los escenarios elegidos.

En Morteros la situación fue aun mas lejos cuando la policía desbarata un evento no autorizado que se realizaba a unos tres kilómetros al norte de la ciudad en la zona conocida como “los eucaliptus”, espacio ya utilizado en otras oportunidades para este tipo de juntadas. Allí los uniformados encontraron a mas de 400 personas reunidas, los que, en buena parte, luego de dispersarse, se dirigieron al centro de la ciudad para hacer oír una especie de reclamo por la situación con bocinazos y motos al corte.

Recordamos que funcionarios de la Municipalidad y empresarios de espacios nocturnos trabajaron para lograr la habilitación de eventos con protocolo sanitario, lo que por el momento sigue en debate en el Centro de Operaciones de Emergencia ante el contexto actual de casos en esa ciudad y localidades vecinas, con una constante aparición de nuevos infectados que parece no poder ser controlada.

Este tipo de eventos ilegales, serian la principal causa de esta proliferación de infectados, por lo que el contexto es complejo. Según datos aportados el domingo, en Morteros hay 109 casos activos de coronavirus y en Brinkmann son 105, destacándose que los números con constantes.

“Estamos reuniéndonos con los empresarios de la noche pueda tener las condiciones legales y protocolares”, dijo el Secretario de Gobierno José Poletti quien además pidió la colaboración de las familias junto a policía, municipio y justicia. “Yo creo que todos los actores somos los responsables. ¿El hecho de desactivar dos veces fiestas clandestinas en la zona de los eucaliptus y hacer una caravana de escrache a las 5 am. con cortes y bocinas, se pretende entrar en una anarquía?”, dijo en entrevista con AM 1530.

El Secretario de Gobierno de Morteros José Poletti, en una entrevista radial. AM 1530 Morteros

También los padres hicieron su pedido para que se habiliten espacios para eventos nocturnos, ante el desarrollo de fiestas en lugares que no cuentan con seguridad y con el peligro de que se produzcan accidentes, a estos se unen los propietarios de campos. No son pocas las situaciones de descontrol que se generan cuando llegan las autoridades policiales, con jóvenes que huyen atravesando terrenos sembrados, rompiendo alambrados y puertas de emprendimientos rurales, violentando propiedad privada y dejando una gran cantidad de basura que luego tiene que ser levantada por los mismos propietarios de estos espacios.

46 actas por distintos eventos no permitidos

La policía informo que se labraron 46 actas por reuniones no permitidas este fin de semana en Morteros, cuatro actas por reunión social en domicilio particular hasta 20 personas, 38 actas por reunión social en domicilio particular con más de 20 Personas y cuatro actas por incumplimiento límite de horario y días habilitados para actividad.