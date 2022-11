Video: una madre golpeó a un alumno por hacerle bullying a su hijo en Río Negro y fue denunciada por Educación

Una escuela secundaria de Río Negro vivió momentos de tensión el miércoles 2 cuando la madre de un alumno interrumpió una clase. A los gritos, expresó estar cansada de que el chico sufra bullying constantemente y, acto seguido, atacó al presunto responsable.

El episodio se desarrolló en el ESRN N° 1, establecimiento educativo de la ciudad de General Roca. La mujer ingresó al aula e increpó a todo el curso a los gritos: “Vine 10 millones de veces, ya estoy podrida. Están siempre acosándolo en el baño. Les queda un año a ustedes para egresar, sinvergüenzas de mierda”.

Totalmente furiosa, caminó a paso ligero hasta el fondo del sitio y se plantó frente al joven que presuntamente acosaba a Benjamín, su hijo. Le preguntó cuál era su problema con el chico y, acto seguido, lo golpeó.

Ambas partes comenzaron a forcejear entre ellas y a lanzarse manotazos. De fondo se puede oír los gritos de los compañeros, quienes intentaron separarlos, mientras uno de ellos filmaba toda la secuencia.

Denunciaron a la mujer que golpeó a un alumno en General Roca por hacerle bullying a su hijo

Luego de algunos instantes, la mujer es alejada del muchacho. Este episodio repercutió fuertemente hasta llegar al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, donde efectuaron una denuncia contra la señora.

Según los testigos, la mujer agredió física y verbalmente al menor de edad, así como también a docentes, presuntamente. Fueron las autoridades de Educación en el Alto Valle las que presentaron acciones legales en primera instancia.

La madre entró el aula para pegarle al chico que acosaba a su hijo en Río Negro.

A partir de ahí se abrió una investigación. Lo que se busca determinar es, por un lado, cómo la implicada ingresó al establecimiento. En tanto, también se analizará si hubo inacción por parte del colegio para frenar la situación de acoso escolar que sufrió el hijo de la mujer.

Habló Romina, la madre rionegrina que golpeó al chico que le hace bullying a su hijo

La señora que generó conmoción en la escuela es Romina. En diálogo con Telefe Noticias, indicó que la situación la desbordó y, por ello, pidió disculpas por lo ocurrido. Aún así, insistió en que el colegio no dio respuestas a sus reclamos ni tomó medidas al respecto para cuidar a su hijo.

“Voy a pedir disculpas como corresponde al alumno y a la familia del muchacho”, comenzó diciendo la madre, luego agregó: “La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo, esto no es nuevo”.

Este episodio se desencadenó ante la falta de intervención de la escuela, luego de que Romina se haya presentado innumerable cantidad de veces denunciando las situaciones de acoso que vive su hijo. Según contó, lo han golpeado entre varios compañeros de cuarto año, e incluso ha llegado a su casa completamente ensangrentado.

“Esto se lo comuniqué a las autoridades de la escuela y nunca me dieron respuesta. Me dijeron que no podían intervenir porque eran menores”, relató la rionegrina. Como consecuencia, la violencia siguió apareciendo y esta madre no aguantó más.