Insólito episodio en Río Negro: le robó las cosas pero luego se las devolvió y le pidió ser amigos

La inseguridad está latente en todo el país y Río Negro no es la excepción, pero en General Roca se vivió una situación totalmente insólita: le robaron la mochila a un estudiante con todas sus tarjetas y llaves, el ladrón se arrepintió, le devolvió todo, hasta le transfirió el dinero que gastó, y luego le pidió que sigan “siendo amigos”.

El estudiante estaba realizando tareas en la vereda de su casa y dejó la mochila en su patio, pero para cuando quiso darse cuenta, ya era demasiado tarde: se la habían robado. La desesperación lo invadió: “Tenía mi llave y sabía dónde vivía porque se la había llevado de mi casa, así que tenía acceso libre”, explicó el chico, quien tuvo que cambiar la cerradura.

Además, en su billetera tenía su tarjeta, por lo que decidió fijarse en su cuenta de banco y descubrió que ya se la habían usado: alguien había gastado $ 22.000 con su tarjeta de débito. Obviamente, el estudiante dio por perdidos todos sus elementos, sobre todo el dinero.

La insólita devolución de la mochila en General Roca

Días más tarde, cuando el joven regresaba a su hogar, vivió una extraña situación: un auto iba a paso de hombre muy cerca de su casa. Una vez que entró, vio cómo estacionan justo en su puerta y baja un hombre que él no conocía. El sospechoso se acercó a tocarle el timbre y le dijo que él tenía su mochila.

El ladrón que se arrepintió y devolvió todo, hasta el dinero por CBU. Foto: Ríonegro.com.ar

El joven se asustó un poco al ver al supuesto ladrón, pero aun así escuchó lo que tenía para decirle. El desconocido le explicó que supuestamente él había visto a los verdaderos ladrones, los había seguido y recuperó la mochila, pero luego la conservó y usó su tarjeta para comprar comida y algunos remedios.

Si bien el hombre juró tener las pertenencias robadas, no se las devolvió en el momento, sino que le prometió dárselas en un momento y lugar pactado. “Me dice que en un rato, en unas horas, me la volvía a traer, que ahora tenía que hacer unas cosas”, explicó y agregó: “Hasta me pidió disculpas y me abrazó, me decía que se sentía mal”. El joven se anotó la patente del auto y esperó como le fue pedido.

Pasaron las horas y el arrepentido no llegaba, hasta que al final lo llamó para coordinar un horario: el hombre le entregó todo y hasta le pidió el CBU para hacer la transferencia de lo que había gastado. El vecino de General Roca nunca supo si él verdaderamente había sido el rescatador o si en realidad fue él el ladrón, pero sin dudas, fue un momento super raro para él.

Lo más insólito del suceso es que el señor se mostró muy arrepentido con la situación e incluso le dijo “Ojalá podamos seguir siendo amigos”, lo que desconcertó aún más al joven, quien también se sentía aliviado al haber recuperado sus pertenencias.