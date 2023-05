Córdoba insegura: un grupo de vecinos atrapó a un presunto ladrón y lo filmaron

Harto de la delincuencia, un grupo de vecinos redujo y detuvo a un presunto ladrón en barrio Crisol Norte de la ciudad de Córdoba. El episodio se produjo este jueves, cuando el desconocido intentó agredir a una joven que circulaba frente a la escuela Doctor Luis Augusto Caeiro.

Para evadirse, antes de ser atrapado el individuo habría trepado al techo del establecimiento educativo. Y cuando intentó bajar lo abordaron. Según los testigos consultados por La Voz, minutos antes había intentado asaltar a la mujer y por esto se originó una corrida que terminó con el hombre tirado en el piso, su cabeza contra el suelo e inmovilizado por la fuerza.

La damnificada registró a través de un video el momento en el que su agresor era atrapado, en la intersección de las calles Unamuno y Ferroviarios. Horas más tarde, fuentes policiales confirmaron la detención del denunciado. “Por suerte la Policía llegó rápido, porque hay tanta bronca que los vecinos son capaces de cualquier cosa”, dijeron otros testigos.

En este barrio de la capital cordobesa, a metros del emblemático Parque Sarmiento, los hechos delictivos son cotidianos como en muchas partes de la ciudad. “Cuando no son los motochorros que apuntan con armas a todo el mundo son estos, que pasan corriendo y te arrastran dos cuadras por una cartera”, se quejó una vecina.

ASÍ CAPTURARON AL PRESUNTO LADRÓN

“De dónde sos”, es la pregunta de una voz femenina mientras el sujeto sigue con un pie sobre su espalda. “Si me deja respirar le voy a decir”, contesta presunto agresor. “Ahora no podés respirar. Recién me hiciste comer un viaje”, le responde quien denunció haber sido víctima del robo.

El video, de tan solo 25 segundos, se reduce a ese breve intercambio que culminó con la llegada de la fuerza policial y la posterior detención del acusado. También se escuchan los insultos contra el detenido.

Recuperada la calma, el grupo de vecinos que protagonizó el hecho pidió más presencia policial: “Estas cosas pasan porque este barrio es tierra de nadie. Ahora vino un móvil rápidamente, pero hay veces que pasan horas de un hecho y nunca vienen”, lamentó uno de ellos.

También plantearon la necesidad de instalar una posta policial en la entrada de la escuela Caeiro. Los habitantes de esta zona aseguran que en el horario de entrada y salida escolar se producen robos.