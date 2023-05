Habló el joven que le dio una patada voladora a un ladrón en Córdoba: “Se dio de la misma impotencia”

En las últimas horas, se viralizó un video donde un ladrón le robó la bicicleta a un hombre mayor de edad en la ciudad de Córdoba y de repente un vecino salió corriendo y lo bajó de una patada. Este lunes por la noche, habló el autor de la misma y contó: “Se dio de la misma impotencia”.

El joven estaba acompañado de un amigo suyo cuando iba a cortarse el pelo el sábado al mediodía pero cambió de opinión cuando vio al joven “con pinta de robar”. Luego de unos minutos siguiéndolo por barrio Ituzaingo, se escondió en un lugar estratégico.

“Me puse a una distancia donde no me viera para luego cruzarlo de frente”, recórdó en diálogo con El Doce. Finalmente, le dio un “patadón” que lo bajó del único medio de movilidad de Carlos. Los jóvenes lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Bajaron de una patada a un ladrón que le robo a un jubilado. (Gentileza de El Doce)

El 8 de mayo por la noche, el hombre se reencontró con sus salvadores y protagonizaron un emotivo abrazo. “Estoy feliz de poder encontrar al hombre porque podría haber sido un familiar mío”, expresó el acompañante del autor de la patada.

Inmediatamente, ambos aclararon que ninguno pensó lo que podría llegar a pasar tras el enfrentamiento, pero lo hicieron “de corazón” por Carlos. El señor se fundió en un abrazo con ellos y les agradeció por esa “patada criminal”, dijo entre risas.

El reencuentro entre el joven y el hombre. Foto: Captura de pantalla

“No es tanto el valor sentimental, es que no tengo otra forma de moverme”, concluyó el hombre sobre su transporte usurpado y recuperado gracias a un gran gesto.

La patada voladora del joven al ladrón que robó una bicicleta en Córdoba