Inseguridad en Córdoba: un ladrón se trepó de una camioneta y el chofer reaccionó de una manera particular

Otro hecho se inseguridad se vivió sobre la ruta 19, en la ciudad de Córdoba. Un ladrón se trepó de la caja de una camioneta para robarle una goma y el chofer comenzó a hacer maniobras para lograr sacarlo. El delincuente huyó a los pocos minutos.

Darío Carranza se dirigía por la ruta 19 cuando de repente se vio obligado a disminuir la marcha por una obra que están realizando en el lugar. Cuando detiene la camioneta un ladrón se trepó de la caja e intentó robarle un neumático de camión.

LA MANIOBRA QUE HIZO EL CONDUCTOR PARA SACAR AL LADRÓN

La víctima no dudó en hacer lo posible para el joven no se salga con la suya y comenzó a acelerar y frenar de golpe varias veces, logrando que el ladrón se cayera y no pudiera levantar la rueda. “Fueron unos minutos hasta que llegó personal de la policía y se fugó corriendo”, expresó el conductor.

Por la maniobra del chofer, el vehículo sufrió abollones en la parte de atrás ya que el malviviente le pegaba patadas a la puerta mientras hacía equilibrio para no caerse. “Sabía que siempre había ataques en esa zona, pero nunca me pasó nada”, dijo Darío.

Según relató la víctima, varios automovilistas identificaron al delincuente por ser la misma persona que robó varias veces en el mismo lugar.

Según afirmaron desde el móvil de El Doce, la Policía que suele estar en el lugar hace un recorrido constante por las calles y eso impide que los efectivos permanezcan vigilando el acceso. Sólo están durante 10 minutos y vuelven a salir.