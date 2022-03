Facundo Mora es de Trelew y decidió hacer un gran sacrificio para poder cumplir su sueño y buscar un futuro mejor de la mano de la educación. Se mudó a Río Negro con su padre para poder ir a la universidad. Pero su situación es difícil y tuvieron que dejar su casa para vivir en una camioneta e ir al baño en una estación de servicio. Pero Facundo tiene un objetivo claro: estudiar física, convertirse en maestro y lograr un mejor futuro tanto para el como para su familia.

La de Facundo es una historia de sueños, de esfuerzo y sobre todo de mucho sacrificio. El 1° de marzo llegó a Río Negro con su padre. Viven frente al ingreso al barrio Las Victorias. Usan las instalaciones de la estación de servicio para ir al baño, cargar el celular y leer sus apuntes. Todos los días camina hasta la sede de Tacuarí de la Universidad Nacional de Río Negro donde se inscribió en la carrera de Física.

“Mi historia es bastante complicada, no tengo donde vivir, trato de dar el mayor esfuerzo posible para estudiar”, dijo Facundo en diálogo con Radio Seis. Cuando llegaron a Río Negro se presentaron ante los vecinos para no tener problemas “siempre con el pie derecho, quisimos dar el mejor ejemplo y no molestar a nadie, no poner a nadie incómodo”.

Facundo y su papá viven en una camioneta Chevrolet. Va al baño en una estación de servicio donde le permiten cargar el celular y tener un espacio para estudiar. Foto: Noticiero Seis

Facundo vive en una camioneta Chevrolet con su padre que hace changas de construcción para poder juntar algo de dinero y mejorar su situación, contaron en Bariloche 2000. El resto de la familia, su madre y sus dos hermanos menos se quedaron en Trelew. “Están como nosotros pero con casa, está jodida la la mano”, confesó Facundo.

El joven se mostró muy agradecido con el apoyo que recibió de la estación de servicio, donde le permiten ir al baño, cargar el celular y tener un espacio para estudiar. “Aprovecho cada instante para llevar a cabo mis estudios y ser alguien el día de mañana”, contó Facundo, quien aseguró que le va bien en la universidad. Sin embargo remarcó la necesidad de encontrar un lugar para vivir pero enfatizó en que “no pido nada regalado”.

El padre de Facundo hace changas de construcción. El resto de la familia se quedó en Trelew. Foto: Noticiero Seis

El joven tomó contacto con Bienestar Universitario de la UNRN para intentar conseguir algún tipo de ayuda económica y una beca. “Mi sueño es ser docente, desde chiquito que quiero esto. Sería una pena abandonar el sueño que tengo”, finalizó Facundo.

Quienes quieran comunicarse con Facundo pueden hacerlo al número 2804847652 o al mail facundomora72@gmail.com.

