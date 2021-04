Días atrás se notificaba que las camas de terapia intensiva en la localidad de Bariloche llegaron a ocuparse por completo. Hoy en día, cuatro días posteriores la situación continúa siendo la misma y preocupa cada vez más a la sociedad.

Leonardo Gil, el director del Hospital Ramón Carrillo, contó en diálogo con RN Radio, que “en las últimas 72 horas hubo una duplicación semanal de contagios que pone en jaque a todo el sistema sanitario”, afirmó.

En este contexto contó también que la ciudad tiene actualmente 1.737 casos activos y esta semana tuvo un récord diario de 271 contagios. Debido a esto, el director del hospital focalizó su palabra en evitar “contagiarse” ya que en Bariloche es alto el índice de fallecimientos de pacientes que llegan a terapia y requieren oxigeno.

Terapia intensiva Prensa Gobierno de Mendoza

“Una vez que entrás a terapia intensiva, este virus de cada 10 personas mata a 6 y no podemos hacer nada como médicos, la ciencia no encontró ningún tipo de soporte que los pueda curar, entonces el foco no es la cama de terapia, el tema es que no te tenés de contagiar porque la cama de terapia no te garantiza nada”, afirmó Gil.

A su vez, agregó que debido a las estadísticas, se indica que de cada 1.000 pacientes el 20% requiere internación de esos un 2,5% necesita cama de terapia intensiva, es decir entre 25 y 30 pacientes. “Con 57 camas la cuenta estadística es muy sencilla no hay sistema sanitario que pueda soportar semejante embestida del virus ni acá , ni en Estados Unidos, ni en Europa ni en ningún lado por eso debemos a pelar a que no debemos contagiarnos”, insistió.

Finalmente, el profesional sostuvo que actualmente el 80% de las personas que acuden a guardia respiratoria con síntomas, son menores 40 años sin factores de riesgo, por eso se planteará trasladar los hisopados para esos grupos al hospital modular que se emplazó en la zona oeste.