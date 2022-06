El miércoles 8 por la madrugada, los rescatistas que trabajan en el Hotel Bustillo, dentro del complejo Huinid de Bariloche, finalmente hallaron los cuerpos del matrimonio que estaba desaparecido desde el lunes tras el alud que destrozó el lugar.

Los turistas uruguayos se encontraban hospedados en una de las tres habitaciones afectadas por la avalancha. El Ministerio Público Fiscal confirmó la noticia en las últimas horas y los cuerpos fueron trasladados a la morgue local para la realización de la autopsia.

Ambos fueron identificados como Alba González Giovanelli, y su esposo, Orlando Casella. La mujer era hermana de la primera víctima fatal registrada en el incidente, Víctor Gonzáles Giovanelli, quien se encontraba allí junto a su esposa también, pero sólo él perdió la vida.

Según informó Diario Río Negro, el miércoles los fiscales y referentes del organismo se reunirán con los familiares de las víctimas. Estos se encuentran viajando desde Uruguay junto con miembros del Consulado del país vecino en Argentina.

Los rescatistas sacaron 100 toneladas de barro para encontrar al matrimonio tras el alud en Bariloche

Ambos eran intensamente buscados desde el martes. Tanto la policía como miembros del hotel estuvieron llamándolos durante horas por si el matrimonio no se encontraba en el lugar durante el incidente. No obstante, no obtuvieron respuesta y no descartaron la hipótesis de que seguían allí atrapados.

Finalmente dieron con ellos el miércoles alrededor de las 2:30 am. Del hallazgo participaron también bomberos de Melipal y otros equipos. Habrían quitado 100 toneladas de barro y otros materiales que el alud arrastró para hallar a la pareja.

Encontraron los cuerpos del matrimonio desaparecido en el hotel de Bariloche tras el alud. Foto: Bariloche 2000

Hasta el momento hay tres víctimas fatales y cinco heridos. De los sobrevivientes, algunos fueron trasladados a un centro de salud donde se mantienen con buenos pronósticos. En tanto que los huéspedes han sido reubicados en Hotel Pioneros.