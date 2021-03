En el marco de la asunción de Martín Soria, exintendente de Roca y actual Ministro de Justicia de la Nación, Alberto Weretilneck lanzó fuertes críticas hacia el funcionario. Fue en una entrevista radial, y el senador nacional aseguró que “Es un violento”.

En diálogo con Radio La Red, Weretilneck fue con todo hacia el actual Ministro e indicó que Soria “con un cargo así, es capaz de provocar hechos gravísimos en la institucionalidad del país”. Sin lugar a duda se trata de gravísimas acusaciones que aun el reciente funcionario no ha respondido.

Además, en sus declaraciones, Alberto agregó: “Es muy triste esto. A Soria lo conocemos bien. Mi percepción es que es una decisión del presidente, no que viene del ala de Cristina. Él nunca perteneció al kirchnerismo, al contrario, siempre los combatió y agredió”.

“Soria no está capacitado para el cargo- continuó el senador- no tiene formación y creo que no va a cumplir una buena tarea”, sostuvo sobre las capacidades del exintendente, y agregó preocupado: “Si el presidente piensa lo mismo que Soria del Poder Judicial, es un problema muy grande para el país”, agregó el exgobernador rionegrino.

No obstante, eso no fue todo, ya que minutos después de la entrevista, Weretilneck aprovechó la oportunidad para compartir su pensamiento sobre Martín Soria en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Nada bueno puede surgir para la Justicia con Soria ministro: no tiene condiciones para desempeñar el cargo. Viviremos una de las etapas más oscuras de la relación interpoderes. Debemos estar atentos a la persecución a dirigentes opositores, periodistas y quienes pensamos distinto”.

Hasta el momento, Soria no ha respondido las críticas de Alberto, y en sus redes, hace tan solo unas horas atrás daba la noticia de que sería el actual funcionario de Justicia de la Nación.