Zaira Nara tiene 4.7 millones de seguidores en Instagram y se declara fanática de la moda. Sus looks marcan tendencia y están a tono con las últimas novedades.

Esta vez publicó en sus historias distintos outfits casuales, que no por eso dejaron de llevarse todas las miradas de sus fanático

s.

Zaira Nara con un look casual Foto: Instagram

Un short de jean, una musculosa blanca, botas negras y un saco beige sin duda son la combinación perfecta. Zaira lució su conjunto posando frente al espejo de su habitación con una alfombra roja en el piso que realza todos los colores.

Zaira Nara posó para sus fans Foto: Instagram

El segundo estilo que decidió mostrar fue manteniendo el minishort pero agregando un chaleco azul. Desde el baño de su casa, la modelo se sacó una foto de espaldas.

El último conjunto: un modelo total black

La última imagen que publicó Zaira Nara en sus historias de Instagram es con un look todo negro. Una campera inflada sin mangas que debajo tiene solamente un top oscuro.

La modelo acompañó la foto con la reconocida canción de la banda Creedence “Have you ever seen the rain?”