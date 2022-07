Zaira y Wanda Nara se encuentran aprovechando el calor europeo para recorrer uno de los destinos más transitados durante esta época del año: Ibiza. Las hermanas vienen compartiendo en sus cuentas de Instagram cada uno de los paseos que realizan. Recientemente se viralizaron fotos de Wanda haciendo topless desde el mar.

Zaira Nara posó con su bikini negra desde una tabla de surf Foto: Zaira Nara

En esta ocasión la menor de las hermanas compartió una serie de fotografías donde se la ve sobre una tabla de Surf en el calmo mar mientras luce una bikini negra. Las modelos se tomaron un yate junto a sus hijos para recorrer las aguas transparentes de Ibiza. “Día espectacular”, aseguró Zaira y se ganó más de 62 mil me gustas en la red social de la camarita.

Cómo fue la alocada noche que vivieron Wanda Y Zaira Nara en Ibiza

Durante una de las noches, las hermanas decidieron ir al recital de Ozuna que se encontraba tocando en España. Desde allí se viralizó un video donde se las ve divirtiéndose mucho con dos muchachos.

Un chico llamado Eddie Rodríguez, que no se sabe si llegó ahí con el grupo o se sumó en el propio recital, besó los pechos de Wanda y la insistió para que tome de su trago. Todo esto mientras la mayor de las hermanas grababa. “No tomes” le insistió su hermana quien también le pidió que borrase el video, Wanda no le hizo caso y siguió grabando.