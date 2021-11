El calor, el sol y las mayas empiezan a ser moneda corriente en las redes sociales. La que no quiso quedarse atrás de esta nueva tendencia fue Zaira Nara que aprovechó las cálidas temperaturas para mostrar una malla diferente para el verano.

Con un look particular, la modelo cautivo a sus seguidores en Instagram. La morocha que suele mostrar su trabajo en sus redes sociales, aprovechó para enseñar su nuevo outfit para las playas en este verano que se avecina.

La morocha encandiló a sus seguidores con una malla cavado animal print

Una malla cavada al estilo animal print con un sombrero lleno la caja de corazones al máximo después de ver la serie de fotos que subió la mediática. “Se viene el calor…”, escribió en su posteo la conductora.

Zaira Nara deslumbró a sus seguidores de cara al verano

En apenas unas horas, los fanáticos que sigue a una de las Nara llenaron la caja de me gustas y apenas unas horas lograr superar los 16 mil likes. Además, llenaron de comentarios positivos el post de la morocha: “Linda”, “Hermosa” o “Bella” fueron algunos de los comentarios más leídos.

Zaira rompió el silencio sobre el Wandagate

La morocha de las Nara participó del programa Nunca es Tan Tarde que conduce Germán Paoloski, en donde se refirió al escándalo que involucró a su hermana, Wanda Nara y a su esposo, Mauro Icardi.

“Nunca tuve mala relación, no me involucro. No se sabe lo que opino yo de un montón de temas. La verdad es que con él siempre tuve un buen vínculo, cordial. Ni más, ni menos de lo necesario”, reveló Zaira sobre su vínculo con el jugador del PSG.

Con un tono de incomodidad y una mano en el pecho, la modelo hizo un pedido para todos los que la estaban viendo el programa: “No me digan nada que me hace mal. A mí me afectan mucho los temas así fuertes de familia”.