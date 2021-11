Celeste Muriega vive un gran momento personal, mientras termina su participación en La Academia por Showmatch, la modelo aprovecha para seguir mostrando su trabajo en las redes sociales y robarse todos los suspiros.

En esta oportunidad, la presentadora mostró un look listo para la oficina. Con un top traslucido, una camera y una minifalda, encandiló a sus seguidores que reventaron la caja de corazones.

Celeste Muriega

El posteo que en unas horas alcanzó los 14 mil me gustas, también mostraba un look con tacos, pantalón largo de vestir y una camisa al estilo top que impactó a los fanáticos que no se lo quisieron perder.

Celeste Muriega

La conductora le preguntó a sus seguidores “¿Corto o largo?, ¿Pelo suelo o atado?, ¿Sonriente o seria?”, a lo que los fanáticos no tardaron en contestar: “sonriente siempre”, “pelo suelto”, más muchos emojis de corazones se vieron en la caja de comentarios.

Celeste Muriega

El presente en La Academia

La modelo y bailarina está brillando en la pista que conduce Marcelo Tinelli y aprovechó para revelar un secreto en la última gala. “Quiero contar que estamos viviendo una noche bastante mágica hoy. Hace tres horas, acaba de dar a luz nuestra coach, Vera Mauer”, reveló.

“Se adelantó un mes Suri, así que nada, fue imprevisto. Ella, desde el sanatorio, nos estuvo pidiendo los videos y dándonos devoluciones porque está muy comprometida con el certamen. Tiene más ganas de ganar que nosotros”, agregó la modelo emocionada.