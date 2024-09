«A puro S3X», Celeste Muriega mostró sus looks más osados y no dejó nada a la imaginación

Celeste Muriega es una de las personalidades más relevantes en Instagram. Allí tiene millones de seguidores y enamora con cada publicación jugada que realiza. Las publicaciones en donde muestra mucha piel son furor.

Celeste Muriega

Su estilo audaz y avasallante deja a sus fans sin palabras. No conoce de límites y apuesta todo por desafiar los límites de la censura luciendo outfits muy arriesgados y cargados de sensualidad. Sin lugar a dudas, pisa fuerte en el mundo mediático y cosecha likes a cada paso que da.

Celeste Muriega combinó el vestido con unas bucaneras

Celeste Muriega es dueña de un estilo único, su carisma traspasa la pantalla y llega directo al corazón del público. Combina a la perfección diferentes estilos. Es una verdadera it girl y ninguna tendencia se le escapa de su radar. Las vanguardias son su especialidad.

Celeste Muriega

La actriz celebró sus tres años en la obra de teatro S3X y lo hizo compartiendo con sus fans los mejores looks que lució en la obra. Sin lugar a dudas, sabe como captar la mirada de todos y causar sensación. La morocha subió la temperatura en Instagram y dio cátedra de osadía.

“3 años a puro S3X” Celeste Muriega celebró con sus looks más osados

Celeste Muriega compartió los mejores outfits de la obra S3X. Mucha piel al descubierto, encaje y transparencias fueron los protagonistas de los looks compartidos por la actriz y modelo. Revolucionó Instagram y se robó los suspiros de sus fans, quienes alucinaron con los looks elegidos.

“3 años a puro S3X” Celeste Muriega celebró con sus looks más osados

Celeste Muriega arrasó en Instagram posando con looks ultra osados

La actriz y bailarina conquista corazones a cada paso que da. Dueña de un estilo único, no conoce de límites y enamora a todos con su impactante look y estilo. Siempre va por más y la censura no es una opción para ella.

“3 años a puro S3X” Celeste Muriega celebró con sus looks más osados

“3 años a puro S3X” Celeste Muriega celebró con sus looks más osados

“3 años a puro S3X” Celeste Muriega celebró con sus looks más osados

“3 años a puro S3X” Celeste Muriega celebró con sus looks más osados

Celeste Muriega fue por todo y compartió los mejores looks en Instagram. Allí posó con conjuntos cargados de sensualidad y muy arriesgados. La piel fue protagonista y los likes rápidamente invadieron la publicación.