Tamara Báez es una fanática de los cambios de looks. Mientras L-Gante se encuentra de gira, su novia se dedica a cuidar a su beba Jamaica y también a ponerse diva. Cada uno de los retoques que se realiza la acercan más al estilo It Girl que tan de moda está.

Tamara Báez compartió un video mostrando su cambio de look. Foto: Instagram

La semana pasada había mostrado su look rapunzel, con el pelo largo y ondulado. También se realizó un tratamiento de blanqueamiento dental, un aumento de labios y un microblanding de ceja. Aunque no es la primera vez que retoca sus pestañas y sus uñas, ahora fue más allá.

En su InstaStory compartió una imagen con sus pestañas extra large y su nueva manicura. “Ya estoy como nueva, hasta cambiamos de uñitas”, confesó y se llenó de suspiros en las redes sociales.

Por qué Tamara Báez siempre está con su beba Jamaica

La novia del cantante recibió en su cuenta de Instagram un mensaje de una seguidora que hizo publicó junto con una respuesta. “Tami, ¿por qué no una niñera que te ayude con Jami? Ser mamá no es dejar de ser mujer, también hay que hacer cosas sin los hijos y no está mal”, decía la joven.

Tamara Báez admitió que no tiene niñera. Foto: Instagram

Tamara y L-gante todavía no logran dejar a su hija Jamaica al cuidado de una niñera por lo tanto Tami respondió: “Lo sé, chicas. Pero Jami no se queda con nadie. Me anoté en el gimnasio y todavía no pude ir, imagínense”