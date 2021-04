La actriz Stefi Roitman, luego del mal momento que vivió por su comentario tan criticado en Twitter, que la llevó a cerrar su cuenta, apuesta fuerte en Instagram donde ahora compartió con sus seguidores un baile muy sensual.

Roitman y Montaner disfrutan del primer aniversario de su noviazgo (Instagram).

La publicación que fue centro de muchos comentarios, la hizo Stefi en su cuenta de Twitter, luego de que el presidente, Alberto Fernández, anunció las nuevas medidas de prevención por la segunda ola del coronavirus.

Stefania Roitman (Instagram)

“A todos los que están preocupados porque no podemos ir más a la ‘Bresh’, les cuento que nos vamos todos a la de Miami. Es lo único que importa, amigos. Siempre supe que me conocían súper bien. Son unos locos. Cómo me sorprenden día a día. La lista está a mi nombre”, había expresado la actriz.

Estos comentarios recibieron un repudio generalizado, tanto que la joven cerró su cuenta en la red social. Pero donde sigue teniendo una gran presencia es en Instagram, donde cuenta con más de 2.8 millones de seguidores que esperan sus posteos con ansias.

Es en el último posteo donde se mostró muy feliz y compensó el disgusto con un comentario positivo y mucho movimiento. Baila vehementemente frente a la cámara al ritmo de Natti Natasha, Farina, Cazzu, La Duraca interpretando el tema “Las Nenas”.

Stefi, con short y remera deportivos arremangados de color negro, marca el ritmo del tema con movimientos sugerentes y mucha alegría. Por supuesto, en cuestión de minutos la actriz sumó más de dos mil comentarios en su cuenta.