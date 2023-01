Sobre un yate de lujo, Magalí Mora enseñó su microbikini blanca underboob.

Magalí Mora incendió nuevamente el internet desde su nueva vida en las tierras aztecas, donde se animó a subir una foto de alto calibre derrochando sensualidad.

Magalí Mora estuvo al borde de la censura con una foto desde el balcón

Desde que la modelo decidió emigrar hacia México y cambiar su vida en la Argentina por buscar la fama y las portadas allá. Ha cosechado una carrera a través de sus despampanantes looks llenos de sugerentes poses y outfits.

Magalí Mora Foto: Magalí Mora

De sus pocas publicaciones actuales en Instagram, Magalí Mora no pierde momento para lucirse. Así lo hizo en su último post, el cual en menos de 24 horas ya obtuvo los casi 10 mil ‘likes’ y le prendió fuego al verano.

Magalí Mora enamoró desde la pileta. Foto: Instagram

En una lujosa embarcación que se puede apreciar mientras disfruta del sol del caribe, Magalí modeló como una espía de James Bond y enseñó su escultural cuerpo trabajado en una infartante microbikini en bloque de blanco crudo y cabello alborotado al viento.

Magalí Mora posó para sus seguidores de Instagram en una sensual microbikini blanca Foto: @magali_moraok

El conjunto de Magalí Mora es un corpiño de tipo de top entero y cerrado, pero al estilo underboob, el cual deja ver la parte inferior de su busto. Mientras la tanga es cavada, ajustada sobre la cadera, la cual enseña sus largas y tonificadas piernas bronceadas.

Magalí Mora en microbikini desde Baja California Foto: Instagram

¿Qué signo es Magalí Mora?

Magalí Mora nació el 1 de febrero de 1992 en Israel, bajo el signo de Acuario. Las personas Acuario se caracterizan por tener un alto grado de preocupación por las personas que tienen al lado. Son profundamente solidarias, aunque esto en algunas ocasiones pueda llevar a contradicción porque son también extremadamente independientes.

La mujer Acuario, como lo es Magalí Mora, tienen una personalidad sociable y sensible que no teme a los cambios. Con una visión de la vida muy particular, a veces es una incomprendida, pero eso no le afecta en su búsqueda de la felicidad. La libertad y la independencia son sus más preciadas posesiones y no renuncia a ellas por nada.