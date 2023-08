Sin filtros y solo se tapó con las manos, la foto de la China Suárez que dejó sin palabras en Instagram.

La China Suárez es una experta en hacer que una foto genera una revolución entre sus seguidores de las redes sociales, especialmente en Instagram. Es que por estos días la ahora cantante estaba muy enfocada en subir contenido a Tiktok, por lo que tomó de imprevisto a sus fanáticos en la red social de la camarita.

Con motivo de darle los buenos días a sus seguidores, la China se llevó todas las miradas con su más reciente publicación a través de las historias de Instagram, donde se mostró relajada y disfrutando de esta etapa de soltería tras su relación fallida con Rusherking.

Los lentes de la China Suárez. Foto: instagram

Con aspecto de haberse levantado recientemente, con el cabello despeinado y mirando hacia un lado, la China Suárez mostró su belleza natural, sin filtros y sin rastro de maquillaje.

La China Suárez sigue siendo la elegida para el modelaje.

En la publicación se ve a Suárez luciendo ropa escasa y mostrándose al borde de la censura, de una forma natural. “Buen día”, escribió la artista de “Ya No Quiero Verte” junto a una imagen en la que aparece solo usando lo que parece ser un boxer negro.

China Suárez Foto: Instagram

Para evitar ser penalizada por la red social, la China utilizó sus brazos para cubrir la parte superior de su cuerpo y no dejar nada más a la vista. El otro detalle que llamó la atención es el piercing en su ombligo.

Por qué le dicen China a María Eugenia Suárez

Una de las curiosidades más grandes sobre la vida de la actriz está centrada en su apodo. Todos le dicen así, pero muy pocos conocen el porqué de este apodo, razón por la que la misma China Suárez lo contó en la mesa de Mirtha Legrand.

China Suárez desplegó su belleza en Instagram

“Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, explicó la cantante.

La China Suárez tiene sangre japonesa.

Es que su abuela, Marta Mitzumori, es hija de inmigrantes japoneses y su relación con el país de los Samuráis está más cerca de lo que gente piensa. Sin embargo, le dicen “China” porque su nombre era muy largo, según contó.