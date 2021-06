Shannon de Lima es una modelo y empresaria venezolana reconocida en el espectáculo internacional por su intensa vida amorosa, aunque muy reservada a mostrarla en las redes sociales.

Shannon de Lima

Sin embargo mantiene muy activos a más de 2.4 millones de admiradores solo en Instagram que siempre están pendientes de sus publicaciones.

Ella comparte imágenes y videos con su imagen profesional como modelo pero rara vez se la ve en pareja o en familia, ya que prefiere mantener su intimidad a resguardo.



Sí la reconocen como la ex-esposa de Marc Anthony y por tener actualmente una relación con James Rodríguez, el jugador de la selección colombiana. Pero ella no hace alarde de eso.

Como empresaria, apostó a una línea propia e independiente de productos de belleza, que utiliza en sus redes sociales para promocionarse junto a otras influencers.

Shannon de Lima Instagram

Ahora la modelo publicó en su cuenta una foto sobre la arena donde se la ve con una malla enteriza en color verde, muy cavada y escotada que se sostiene por detrás con una cinta y lleva anteojos de sol.

Pero lo más llamativo es la actitud de Shannon, que mira a la cámara como provocando con un gesto misterioso en la cara. Y escribió una serie de preguntas para involucrar a sus fans.

“Mi traje de baño de nuestra colección. Preguntas curiosas, ¿con cuál se identifican? 1. Ustedes también se salen del chat cuando dice : escribiendo... 2. O me veo una serie en 2-3 días o me paso 1 mes sin ver el siguiente capítulo, no hay punto medio. 3. 1 día subo 10 historias y al otro desaparezco 2 meses. 4. Una vez que le coges el gusto al tener el teléfono en silencio no hay vuelta atrás Todas las confirmo y ustedes?”, escribió Shannon.

La mayoría le contestó de igual modo: “Confirmo todas”, “Identificada 100%” “Todas”, “Con todas”.

Ganó 63.8 mil “me gusta” con el posteo y cientos de comentarios de los que se atrevieron a responder su desafío.

Rumores de separación de Shannon de Lima y James Rodríguez

Si bien no era frecuente verlos juntos en las redes, siempre se daban “likes” mutuamente, pero ya hace unos meses que no lo hacen.



Lo cierto es que Rodríguez ya hace días que se encuentra en Miami, ciudad donde vive Shannon y se lo vio compartir fiestas con su hija Salomé, Daniela Ospina y otros amigos pero no se lo ha visto con la modelo.

Y los rumores de ruptura siguen creciendo.