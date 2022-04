Rosalía no deja de sorprender. Sus cambios de look, sus temas nuevos, su estilo dan siempre de que hablar en las redes sociales. Es que la cantante de 28 años esta permanentemente en constante movimiento y actividad.

Rosalía cantante española. (Sony Music) Foto: Sony Music

Hace poco viene de sacar su tercer disco “Motomami”, que rompe con todos los conceptos musicales y fue furor en las plataformas. Es que Rosalía tiene claro lo que hace: “Lo fácil habría sido repetir una fórmula que ya he encontrado y decir: este es mi sonido y aquí me quedo. Es mucho más interesante empujarme hacia adelante siempre”

Rosalía con un body blanco cut out. Foto: Rosalía

El posteo de Rosalía

Pero esta vez no fue su música lo que la llevó a estar en la boca de todos, fue su estilo. La cantante cuenta con una comunidad de 19,8 millones de seguidores en Instagram con la que compartió una serie de imagenes donde se la ve con un look radiante, luciendo un body blanco cut out, una mochila gigante y lo más importante: Sus nuevas cejas.

Las nuevas cejas de Rosalía. Foto: Rosalía

“No me enamoro de nadie jurao como un G ni escribo canciones de amor pero en esta me doblo por ti”, fue la frase que publicó junto a las imágenes. Sus admiradores no tardaron en reaccionar: “Reina”, “Te amo”, “Motomami”, “Sos genial”, “Me muero esas cejas”, “Banco fuerte”.