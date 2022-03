“Motomami” es el último disco de “La Rosalía”, una de las cantantes jovenes del momento, más escuchadas en todo el mundo. Es su tercer disco y de esta forma la artista se reinventa: del flamenco tan caracteristico de ella, este album necesita ser escuchado varias veces para entenderse.

Es una mezcla de géneros y estilos que rompe todos los conceptos musicales hasta el momento.

Una producción de fotos de Rosalia Foto: Instagram

Para tranquilidad de los nostálgicos de El mal querer, que criticaron duramente a Rosalía, el flamenco sigue presente en el disco, pero reinventado.

Nada que conozcamos de la artista hasta ahora parece hecho al azar, ni con el objetivo de hacerse viral en Tiktok.

“Lo fácil habría sido repetir una fórmula que ya he encontrado y decir: este es mi sonido y aquí me quedo. Es mucho más interesante empujarme hacia adelante siempre” se defiende ella.

Adelanto de "Motomami" el nuevo disco de Rosalía Foto: Instagram

Entre la melancolía y el perreo, los temas nuevos de Rosalía:

1- Saoko

Saoko es un término latinoamericano que significa ritmo, sabrosura y movimiento. Sin embargo, esta canción lejos está de ser la más latina del disco. Es sin duda uno de los que más rápido se viralizaron, alcanzando más de 2 millones de reproducciones.

Incluso se transformó en un trend de Tiktok y adorna las Historias de Instagram de todo el mundo.

2- Hentai

Sin dudas es una de las canciones más tristes del album y una de las preferidas de Rosalía. La artista ya había difundido el estribillo de la canción, que eriza la piel con un piano de fondo.

Las estrofas demostraron el gran sentido erótico que llevan sus palabras y dejó ver cuál será la dirección de lo próximo que se viene en su carrera. Entre las estrofas más picantes se destacaron: “Yo la batí / Hasta que se montó / Lo segundo es chingarte / Lo primero es Dios”, y “Enamorá de tu pistola / Roja amapola / Crush esa ola / Casi me controla”.

3- CANDY

El título de este tema más reggaetonero sale de una canción del reconocido grupo Plan B. Tiene una base pegadiza que la convierte en un potencial hit latino. Y obviamente, no faltan los mensajes subliminales a un amor pasado: “Pero tú no me has olvidao” repite ella.