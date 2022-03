Rosalía no solo conquista al público español sino a otros países del mundo, sobre todo a Estados Unidos, donde asistió a “The Tonight Show”, el popular programa de Jimmy Fallon, en adelanto a su nuevo álbum “Motomami” que estrenará en los próximos días.

Rosalía en el programa de Jimmy Fallon. Foto: Instagram/@rosalia.v

Con un extravagante outfit otoño-invierno, la artista de 28 años mostró la portada de su próximo disco y explicó su significado: “Motomami es una energía. Quizá tú seas también un motopapi”, le expresó al conductor bromeando.

Sin embargo, en su breve paso por el programa de entrevistas estadounidense, la española contó una anécdota inesperada sobre su vida.

Rosalía durante su entrevista con el famoso conductor Jimmy Fallon. Foto: Instagram/@rosalia.v

Es que Rosalía contó que siempre cambia su número de teléfono para no perder tiempo con tantos mensajes: “Es algo que hago mucho. Cuando veo todos esos mensajes llego a la conclusión de que llegó la hora de cambiar de teléfono y empezar de nuevo”, indicó.

Al momento de referirse a esto, Fallon le mencionó a Harry Styles, el exintegrante de “One Direction”, quien le escribió pensando que era ella, pero terminó siendo un número equivocado.

“Te escribió pensando que eras vos, pero no lo eras”, afirmó él sobre la divertida conversación entre la intérprete y la persona anónima que se quedó con el número antiguo de Rosalía.

“Esto es precioso”, le había escrito Styles, compartiendo un fragmento de “Dolerme” a lo que la persona le respondio: “Lo sé, cariño. Te quiero”, “Yo también”, le dijo él.

Finalmente, la extraña confesó: “Perdona, no sé quién sos. Este número pertenecía antes a alguien, pero ahora es mi número. Así que no me molestes más. Buenas noches, gracias”.

Cuándo es el estreno del nuevo álbum de Rosalía

“Motomami” llegará a las plataformas digitales el próximo viernes 18 de marzo. Según medios españoles han señalado, la cantante espera terminar con su pequeña gira por Estados Unidos y regresar a su tierra natal, donde participará del programa “El Hormiguero” un día antes del estreno.