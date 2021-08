Romina Malaspina impacta con sus looks desde que comenzó su carrera en la televisión. Desde entonces, su fama se disparó y ahora cosecha casi 3 millones de seguidores en Instagram, a quienes deslumbra a diario con sus llamativas sesiones de fotos.

//Mirá también: Romina Malaspina conquistó a sus seguidores con una bikini en blanco y negro

Google

Desde sus inicios en Canal 26, la joven de 27 años cautivó a todo el público con sus particulares atuendos y causó furor en las redes sociales. Actualmente, además de trabajar en el noticiero, participa como invitada en Bienvenidos a Bordo y se desempeña como cantante, faceta en la que incursionó hace poco.

Romina Malaspina con mini vestido y bucaneras Instagram

Esta vez, la modelo sorprendió a sus fanáticos con una impactante foto al aire libre. Parada de perfil frente a unos árboles, deslumbró con un “catsuit” color lila y causó furor en las redes.

// Instagram: @romimalaspina

Rápidamente, la publicación superó los 100 mil likes y la conductora se llevó todos los piropos. “Lo que te queda ese catsuit”, le escribió una seguidora en los comentarios. “Tan linda vas a ser?”, la halagó otra.

El deseo de estar en Masterchef Celebrity

Hace unas semanas, Romina Malaspina habló sobre su futuro labora y mencionó estar interesada en participar de Masterchef Celebrity, el reality de Telefe que ya tuvo dos exitosas temporadas y ahora planea una nueva para el año que viene.

Sin embargo, reconoció que su nueva faceta en la música le demanda bastante tiempo, y no sabe si va a poder convivir con un nuevo proyecto televisivo.

“No voy a dejar la TV. Me gustaría mucho entrar a MasterChef, pero ya hice tres realities y no sé si eso podría dilatar más lo que quiero hacer en la música”, expresó en su momento en una entrevista con La Once Diez.

A pesar de sus dudas, la modelo admitió que se entusiasmó con la idea de entrar al programa y que ya se estuvo entrenando para participar en el concurso. “Aprendí mucho a hacer recetas fitness, dulces y saladas”, dijo.