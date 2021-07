Romina Malaspina tuvo un veloz salto a la fama cuando comenzó a conducir el noticiero de Canal 26. Pocos meses después, la joven de 26 años se retiró de las pantallas para dedicarse a otros proyectos, principalmente la música.

//Mirá también: Romina Malaspina posó con un micro top “con ventanita” y a puro brillo

Sin embargo, algo que no cambió fue su intensa actividad en las redes sociales. En su cuenta de Instagram muestra imágenes de su vida cotidiana y no pierde ninguna oportunidad de mostrar sus looks para sesiones de fotos.

En esta ocasión, Malaspina compartió con sus casi tres millones de seguidores su explosivo entrenamiento de glúteos y piernas: se filmó junto a la pileta haciendo sentadillas y también ejercicios desde el piso. Luego sumó unas pequeñas pesas a sus tobillos.

Su outfit deportivo consistió de un top blanco y un minishort azul eléctrico que encantó a sus seguidores.

Romina Malaspina y otro top transparente

Malaspina quedó en boca de todos el día que salió al aire en el noticiero con un top de cadenas metálicas y se notaba que no usaba corpiño. La joven fue muy criticada por el look que eligió para dar las noticias.

Sin embargo, ella no dudó en responder a las críticas y explicó que las luces del estudio hicieron que la prenda se viera transparente, aunque en realidad no lo era. Más allá de eso, sin buscarlo, la influencer instaló la moda de transparencias.

Romina Malaspina (Foto: Instagram/romimalaspina)

//Mirá también: Romina Malaspina se sumó a la moda “braless” con un top en “V” invertido

A pesar de que pasó más de un año de ese momento, muchos todavía recuerdan la polémica y ella misma la alienta: en los últimos días compartió con sus seguidores una sesión de fotos donde lucía un top de brillos y al borde de la censura.

El look se completaba con una bombacha de tiro alto de color rosa claro, aros plateados y una gran cantidad de maquillaje. Sus fans no dudaron en llenarla de elogios.