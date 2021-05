Romina Malaspina disfruta de una gran fama en su cuenta de Instagram, donde ya cosecha más de 2.7 millones de seguidores que ahora la acompañan en su flamante carrera como cantante.

//Mirá también: Romina Malaspina sorprendió a sus seguidores con un top transparente: “Pa’ que los haters se enojen”

Romina Malaspina Instag | Instagram

Romina se muestra muy activa promocionando su nueva canción “Color”, video que ya cuenta con más de 342 mil visualizaciones en YouTube.

Hace un tiempo habló de su familia: “Es mi pilar. Si mis hermanos y los míos están bien, yo estoy tranquila. No podría estar disfrutando de todo lo que me pasa si una persona de mi familia no está al 100%”

Romina Malaspina Instag | Instagram

Y recientemente posteó una imagen muy sugerente en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a todos. Se la ve con un enterito de lycra en color negro y un par de alas muy grandes de luces multicolores.

//Mirá también: Silvina Escudero besó en la boca a Noelia Marzol y la foto se volvió viral

Completa el look con el cabello suelto y ondas bien armadas. Lleva dos pequeñas colitas que sujetan mechones de pelo y un make up muy natural, que destacan y enmarcan los ojos.

Romina Malaspina Foto: Instagram: @/romimalaspina

Como único epígrafe dejó una pregunta para que contesten sus admiradores: “Ángel o demonio” armado con emojis. A lo que rápidamente comenzaron a contestarle. La publicación sumó 131 mil “me gusta”.

Entre los cientos de comentarios se destacaron: “Me quedo con ambos moods”, “Prefiero demonio”, “Mi vida te amo”, mientras otros prefirieron repreguntarle: “¿Y esas alas?, ¿Te retaron?

El nuevo rumbo de la carrera de Romina Malaspina

Romina Malaspina visitó el programa Polémica en el bar para hablar de su nuevo rol como cantante: “Estoy haciendo música hace tres años”, expresó para iniciar la charla.

Romina Malaspina (Instagram/@romimalaspina) | (Instagram/@romimalaspina)

“Es tipo música electrónica... Es un proyecto que venimos haciendo hace un tiempo en Colombia. Este es el primer tema de un EP de cinco canciones”, aclaró.

“Llegó el día de cerrar una etapa muy importante de mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí”, reflexionó Romina.

Romina Malaspina, mientras trabajaba en Canal 26. Web.

“Agradecer infinitamente a mis Rominos, que gracias a ellos los días de pandemia fueron mucho más llevaderos”, cerró la joven, recordando a todos sus seguidores en las redes sociales.