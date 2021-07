No hay dudas de que Romina Malaspina es una de las influencers más reconocidas en la Argentina. La modelo deslumbra a sus seguidores cada vez que publica una foto en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la modelo de 27 años posó frente al espejo y lució una sensual bikini en blanco y negro. Para acompañar el look decidió dejarse el pelo suelto con ondas.

Romina Malaspina Instagram

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar. Emojis de corazones, bombas y fuegos inundaron la publicación. Esta actividad en redes sociales hace que Malaspina no pierda relevancia, y piense en grandes proyectos.

Uno de ellos aparenta ser formar parte de la nueva temporada del programa de cocina “MasterChef Celebrity”(Telefé).

“No voy a dejar la TV. Me gustaría mucho entrar a MasterChef, pero ya hice tres realities y no sé si eso podría dilatar más lo que quiero hacer en la música”, aseguró en diálogo con “Por si las moscas” (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Romina Malaspina (Instagram)

También adelantó que ya está estudiando para destacarse. “Aprendí mucho a hacer recetas fitness, dulces y saladas”, dijo la modelo.