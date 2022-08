Con un bajo perfil desde el fallecimiento de Diego Maradona, Rocío Oliva se alejó de los medios pero se mantiene involucrada con el fútbol, una de sus grandes pasiones. Ahora reapareció en las redes sociales con una cautivante foto de sus vacaciones y le llovieron los corazones rojos.

Después de su salida de “Polémica en el Bar”, la exfutbolista reapareció en contadas ocasiones frente a las cámaras. En una de ellas reveló que aún extraña a Maradona, con quien mantuvo una relación amorosa por seis años, pero remarcó que se mantiene al margen de todos los escándalos que involucran a su familia.

Rocío Oliva

Ahora, y tras no publicar nada en su perfil verificado de Instagram desde fines de junio, la también conductora radial volvió con una llamativa foto en bikini metalizada y lentes de sol desde la playa. En la descripción colocó el emoji de una palmera, en referencia al lugar de su estadía, que sería Punta Canta.

Reapareció en redes con una cautivante foto Foto: Instagram/rocio_g_oliva

La postal recibió en cuestión de horas más de 5.5 mil “me gusta” de parte de su cerca de medio millón de seguidores, aunque los comentarios fueron desactivados. El domingo último también subió una postal, pero esta vez se trató de una foto nocturna en una terraza con vistas a la ciudad y con un trago en la mano.

La salida nocturna de Rocío Oliva Foto: Instagram/rocio_g_oliva

Qué es de la vida Rocío Oliva

Según reveló en su última entrevista televisiva, Rocío Oliva decidió dedicarse a sus academias de fútbol y estudiar. Si bien no descartó regresar a la pantalla chica en algún momento, desde hace meses que no es vista en público.

La última noticia sobre su vida privada que trascendió fue acerca de un supuesto romance con Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, a partir de que se filtró una foto juntos infragantti en Punta Cana. Pero luego ella lo desmintió.

Rocío Oliva fue vinculada sentimentalmente con Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia de La Plata Foto: Web/ TyC Sports

“Pellegrino estaba en el hotel, como tantos argentinos. Tengo buena onda, lo conozco, lo he visto en otras ocasiones y eventos, todo bien. No sé qué día viajó, no compartí habitación. Fui con mis amigas porque una vive ahí hace tres años y estaba planeado. Nada que ver”, aseguró en “LAM”.