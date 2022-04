Rocío Oliva volvió a aparecer en su Instagram y publicó una foto donde se llevó más de un suspiro y likes de sus fanáticos.

Declarada fan del verano, la conductora de televisión aprovechó los días lindos que todavía se sienten en la Ciudad, y posó tomando sol.

Rocio Oliva en el programa donde trabaja como panelista (Instagram: @rocio_g_oliva)

En la publicación que hizo en la red social donde cuenta con 503 millones de seguidores, la exfutbolista se lució sonriente con una microbikini estilo strapless de color amarillo y complementó el look con una gorra negra.

Rocío Oliva tomando sol Foto: Instagram/ @

Rocío Oliva negó una relación amorosa con el presidente de Gimnasia de La Plata

De viaje en Punta Cana, la modelo se vio envuelta en un fuerte rumor con el amigo y confidente de Diego Maradona, Gabriel Pellegrino, quien además, le dio trabajo al astro del fútbol argentino como entrenador de Gimnasia de La Plata.

Oliva y Maradona, en tiempos en los que compartían una relación de pareja (Archivo La Voz).

Es que ambos coincidieron en el mismo vuelo y hasta en el mismo hotel, el lujoso Hotel Hard Rock Café, según informó el sitio dominicano Listín Diario.

Sin embargo, la periodista negó rotundamente un posible vínculo amoroso con el Presidente del club platense.

Rocío Oliva fue vinculada sentimentalmente con Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia de La Plata Foto: Web/ TyC Sports

“Pellegrino estaba en el hotel, como tantos argentinos. Tengo buena onda, lo conozco, lo he visto en otras ocasiones y eventos, todo bien. No sé qué día viajó, no compartí habitación. Fui con mis amigas porque una vive ahí desde hace tres años y estaba planeado. Nada que ver”, dejó en claro la última pareja de Maradona en diálogo con LAM.