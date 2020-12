Rocío Oliva, panelista en Polémica en el bar, sorprendió en vivo al contar una insólita anécdota junto a Diego Maradona justo a tono con la época: la Navidad. Nunca antes había revelado tal hecho. A días de su muerte, recordó una Nochebuena donde el futbolista argentino se había ausentado por dos días y reapareció con una extraña explicación.

Luego del 24 de diciembre, tras la clásica celebración, Diego desapareció por dos días sin previo aviso. “Vino como el 26 o 27”, aseguró ella según lo que su pareja de entonces le respondió al llegar a su casa. “Me llevaron los marcianos”, fue lo que le respondió entonces el “Diez”.

Las festividades de Navidad y Año Nuevo hizo que varios medios rememoraron anécdotas y momentos del “Diez” durante sus transmisiones, pero la anécdota paranormal de Rocío Oliva en las épocas donde era su pareja, se llevó todos los puntos.

”’Me llevaron los marcianos’, me dijo. ‘No sabía dónde estaba, me recuperé, me levanté y vine para acá’, me dijo después”, expresó Oliva. Asimismo, explicó que fue una cena en paz junto a sus amigos y familiares. Aunque aseguró que en un momento lo perdió de vista: “Estábamos ahí lo más bien y desapareció”.

Como era de esperarse, los demás miembros del programa le preguntaron cómo reaccionó ante los hechos; la desaparición de Maradona y luego su insólita explicación. “Nah, qué me voy a asustar. Fue acá en Argentina. Estábamos en Devoto y le dijo a mi mamá ‘suegra, me llevaron los marcianos, ja’”.

“¿Qué va a pasar?, se fue con los amigos. Cuando volvió estábamos almorzando. No vino solo, vino con el guardia”, explicó Oliva ante las constantes preguntas del conductor. Luego, Maradona mismo habló en su momento al respecto y dio la misma explicación. Durante una entrevista con TyC Sports explicó: “Con unas copas de más falté a casa tres días. Llegué al cuarto y dije: ‘me llevaron los ovnis’. Me llevaron… ¡Qué se yo dónde estuve! Le dije que no le podía contar”.

Recordemos que hace poco Rocío Oliva habló sobre quién fue la persona que tomó la decisión de no dejarla ingresar a la Casa Rosada durante el velorio de Diego Maradona. “Tengo un mensaje de las chicas (Dalma y Gianinna) diciéndome que fueron ellas las que no me dejaron pasar”, aseveró Oliva también en “Polémica en el Bar”.