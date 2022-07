La historia de Natalie King se volvió viral por un radical cambio de aspecto que la llevó a ser confundida con Pamela Anderson. La británica bajó 90 kilos y asegura que pasó de ser “la gordita de la fiesta” al clon de la actriz de Baywatch.

Natalie King asegura que la confunden con Pamela Anderson. Foto: PortadaDigital

King cuenta que por un largo tiempo no hizo caso a su aspecto físico, hasta que un día decidió enfocarse en su gusto y admiración por Barbie y Pamela Anderson, quienes se convirtieron en su inspiración para darle lugar a un cambio notorio y drástico en su vida.

La mujer llegó a pesar 165 kilos. Cuando pudo hacer el “clic” empezó una estricta dieta alimenticia al ver que su salud se estaba viendo afectada, también comenzó a hacer ejercicio y logró bajar 90 kilos.

Natalie King Foto: Daily Star

En una entrevista para Dailymail, Natalie King dijo que una vez que perdió peso no dudo en invertir sus ahorros en cirugía estética para poder parecerse a sus “musas”.

Cuáles fueron las operaciones que se hizo Natalie King

Perder tanto peso dejó secuelas en el cuerpo que el ejercicio no pudo construir o reubicar, así que la mujer decidió dar otro gran paso para sentirse aún mejor: someterse a cirugías. Las operaciones para completar su anhelado cambio le costaron 10 mil dólares.

El antes y después de Natalie King. Foto: BluRadio

King se realizó un aumento de busto que le costó 6 mil dólares, y un relleno de labios y pómulos por 4 mil dólares. Además, tiñó su cabello de rubio y cambió su vestimenta, que ahora es de un estilo completamente diferente al que solía usar. Su objetivo fue logrado: obtuvo satisfactoriamente esa apariencia deseada, pero a costa de mucho esfuerzo, constancia, disciplina, y dolor.

“Odiaba la forma en que me veía antes de someterme a una cirugía plástica y no salía de la casa, pero ahora me encanta salir lo más posible”, expresó.

Natalie King Foto: CienRadios

Asegaur que en la calle ahora la confunden con la actriz de Baywatch, lo que la hace sentir cómoda, mucho mejor y con un autoestima implacable. “Recibo atención de mucha gente que dice que me parezco a Pamela Anderson. Me llaman cuando salgo; algunas personas simplemente me dicen que me parezco a ella, sobre todo cuando salgo completamente de negro”, confesó Natalie.