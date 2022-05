A nivel global, Playboy contó con participaciones de figuras internacionales como Pamela Anderson, Noami Campbell, Lindsay Lohan, Kim Kardashian y hasta Lady Gaga. Pero en su versión argentina, la revista también ha tenido en su portada a varias figuras populares, entre ellas actrices, modelos y vedettes.

En realidad, hay más de 40 famosas argentinas que han pasado por la tapa de la revista desde su fundación en 1953. En Vía País recordamos a siete celebridades que marcaron su paso en la revista.

Vicky Xipolitakis en Playboy

Vicky Xipolatikis no solo formó parte de una tapa argentina, sino que en diciembre de 2014 posó para la versión griega de la famosa publicación para adultos.

Según sus propias declaraciones, recibió mucho dinero para aparecer completamente desnuda, razón por la que su foto es una de las más arriesgadas de la revista.

Vicky Xipolitakis en la tapa de Playboy Grecia. Foto: (Foto: Revista Playboy/Web)

Susana Giménez en Playboy

“Susana Giménez para el asombro” titulaba la edición de septiembre de 1985 que tenía como protagonista a una de las máximas figuras argentinas.

Susana Giménez - una de las argentinas que se animaron a la tapa de Playboy. Foto: (Foto: Revista Playboy/Web)

La producción contó con varias fotografías muy osadas y que realmente asombraron al público. Esta portada todavía se conserva como una de las más recordadas de la edición del país, ya que Susana apareció en ella tapada solo con un tapado de piel.

Nacha Guevara en la portada de Playboy

Seguro que para sorpresa de muchos, otra de las grandes artistas argentinas que se animó a posar para Playboy fue Nacha Guevara.

Nacha Guevara fue una de las primeras argentinas que se animaron a participar de esta tapa. Foto: (Foto: Revista Playboy/Web)

En mayo de 1993, la actriz y cantante posó casi completamente desnuda durante la producción del medio. Nacha utilizó su larguísimo pelo enrulado para dejar partes a la imaginación.

Pamela David para Playboy

Una de las producciones más jugadas y recordadas en el colectivo argentino fue la que hizo Pamela David en la edición de marzo de 2006.

Pamela David. Foto: (Foto: Revista Playboy/Web)

La actual conductora posó completamente desnuda y sobre una cama con sábanas violetas para la tapa del número que también adelantaba una entrevista con Guillermo Vilas.

Mónica Ayos también posó para Playboy

En agosto de 2005, quien protagonizó la tapa del mes fue Mónica Ayos, quien hizo una curiosa y diferente producción de fotos para la revista. La actriz posó con un cepillo y una pasta de dientes.

Mónica Ayos hoy vive en México junto a su familia, pero durante su carrera en la argentina tuvo varias facetas, como actriz y modelo. Foto: (Foto: Revista Playboy/Web)

Romina Malaspina para Playboy

Romina Malaspina, “exGran Hermano”, es una de las protagonistas recientes de la revista. La modelo apareció en la tapa de la famosa revista en la edición de noviembre de 2015 e hizo una producción con poca ropa junto a una gorra negra. En ese mismo número se publicitaba una entrevista con Sergio Denis.

Romina Malaspina fue la conductora e influencer "revelación" del 2020, aunque ya era famosa desde su participación en el reality. Foto: (Foto: Revista Playboy/Web)

Nicole Neumann para Playboy

Nicole Neumann se sumó a la lista de famosas que posaron para Playboy en 2006, bajo el título de “La chica del año”. Sin embargo, años más tarde, la modelo reveló que esta tapa era la única de la que se arrepentía.

Nicole Neumann. Foto: (Foto: Revista Playboy/Web)

“No lo volvería a hacer porque yo lo hice con la cabeza de las tapas de Playboy de Cindy Crawford, de Madonna, y acá no es lo mismo”, explicó. Al ser consultada sobre si la producción no había sido de su gusto, Neumann explicó: “La producción estuvo divina, porque la hice con los Machado, la pasé bomba, las fotos me encantaron, pero no aportó. Me perdí un contrato tremendo en México por culpa de eso”.