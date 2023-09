Así está hoy Camila Velasco: de modelo de Playboy a ingeniera industrial

Camila Velasco es recordada por ser modelo, tapa de la revista Playboy y hasta participar de una edición de “Gran Hermano: famosos”. Sin embargo, tras el paso de los años, su vida es muy diferente a la que muchas personas esperaban.

“El mundo de la energía nuclear y los hidrocarburos me resulta más fascinante que sacarme fotos para una revista”, aseguró la hija del locutor y periodista Sergio Velasco Ferrero al medio Infobae en 2017.

Las dos versiones de Camila (fotos: revistas Maxim y Caras)

La nueva vida de Camila Velasco

Camila se recibió como ingeniera industrial y por un tiempo nada más se supo de ella, hasta que se conoció que Velasco se desempeñaba en una petrolera, mientras cursa una Maestría en Energía de la UBA.

La exmodelo se recibió de Ingeniería Industrial. (Instagram/@kamivelasco)

En Tiktok se hizo viral un video de ella explicando algunos detalles sobre su vida profesional. “¿Por qué elegí Ingeniería Industrial? Si bien ya tenía decidido elegir Ingeniería, mi compañero me ayudó a elegir la especialidad y también me recomendó UTN FRBA. Día de hoy que soy feliz por haber elegido a LA Universidad de Ingeniería del país, que me dio todas las herramientas para poder desarrollarme profesionalmente”, relata Velasco en la descripción del clip que se viralizó.

Es que Camila parece tener grandes sueños, tal como lo aseguró en su entrevista con Infobae hace algunos años. ”En diez años me gustaría dedicarme a la política. Ya tengo algo pensado. Quiero meterme en la colaboración social para insertar gente que está afuera del sistema, y para que haya más trabajo en el rubro. Necesitamos ingenieros”, expresó.

Camila Velasco ahora cursa una maestría en la UBA (Instagram/@kamivelasco)

Camila no se arrepiente de ninguna de sus decisiones, tanto a nivel profesional como en su estilo de vida. “Si volvería a empezar haría el mismo camino que hice. Porque esta soy yo, ahora. Y me está yendo bien”.