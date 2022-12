Pampita se robó todas las miradas con una microbikini metalizada: “Mi verano”

A los 44 años Pampita demuestra que no perdió el don y sigue cautivando a las cámaras como en el prinicipio de su carrera. Con una larga trayectoria en los medios, la modelo posa con mucha naturalidad y deja ver su talento a la hora de lucir su figura.

La conductora de “El Hotel de los Famosos” se mostró en redes sociales con una sensual sesión de fotos donde posó con una microbikini metalizada y lista para el verano. Se trató de una producción para una de las marcas para las que trabaja pero sus fotos despertaron miles de suspiros.

Pampita enamoró a todos Foto: instagram/Pampitaoficial

“Mi verano”, manifestó en la descripción del posteo de Instagram para sus más de 7.4 millones de seguidores. Y como era de esperarse recibió una catarata de reacciones entre “me gustas” y comentarios.

Pampita posó en microbikini Foto: instagram/Pampitaoficial

En pocas horas recibió más de 75 mil corazones rojos y mensajes de todos sus admiradores como: “Embajadora nacional de la belleza”, “Vos sos de otro mundo”, “Es bella por donde la mires” y “No puede ser más linda”.

¿Qué enfermedad tiene Pampita?

A lo largo de tantos años de carrera ya sea en las pasarelas, la televisión o incluso como empresaria de sus propias firmas, Carolina Ardohain ha mantenido oculto un detalle personal. Son pocos los que saben que la esposa de Roberto García Moritán es daltónica.

Lista para el verano Foto: instagram/Pampitaoficial

En su reality por Paramount Plus “Siendo Pampita” la presentadora confesó que “desde chica no distinguía bien los colores” y detalló: “Siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro”. Esto influyó en el desarrollo de sus empresas y el estilo que impregna su nombre, tanto en el diseño de sus anteojos de sol como en la fabricación de muebles Pampita opta por líneas y colores simples.

Pampita mostró su figura Foto: instagram/Pampitaoficial

“No me gustan los colores. A lo máximo que me animo son a los dorados y plateados. Me tocó. Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas”, concluyó.