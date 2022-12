10 cosas que deberías saber sobre la vida de Pampita

Sus mayores miedos. Pampita explicó que uno de sus principales temores son las turbulencias del avión: “Cuando se empieza a mover pienso este es el fin, y me pongo a rezar como loca. Pero después me subo perfecto y no pienso uy, tengo que volar. Otro de los temas es la muerte: “Me quiero morir muy vieja, no quiero perderme nada. Quiero ver crecer a mis hijos, ver a mis nietos, disfrutar hasta el último segundo. Y si pudiera pedir, quisiera una muerte natural siendo muy muy muy grande. Me gusta mucho la vida”.